A partir de janeiro de 2027, famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa começam a receber de volta parte dos tributos pagos em compras e serviços. O mecanismo de devolução, previsto na reforma tributária de 2023, beneficiará cerca de 73 milhões de brasileiros e deve movimentar R$ 10 bilhões já no primeiro ano de funcionamento. As informações são da Gazeta do Povo.

A restituição incidirá inicialmente sobre a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substitui PIS e Cofins. O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que unifica ICMS e ISS, entrará no sistema de devolução apenas em 2029. A inclusão no programa será automática para quem atende aos critérios, sem necessidade de cadastro adicional.

Percentuais variam conforme o tipo de despesa

Contas de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado e telecomunicações terão devolução de 100% da CBS paga. Para os demais produtos e serviços, o percentual será de 20% tanto da CBS quanto do IBS, quando este entrar em vigor. Estados e municípios poderão elevar a devolução da parcela do IBS mediante legislação própria.

O cálculo considera o consumo de todos os membros da família, desde que os documentos fiscais contenham o CPF dos integrantes. Produtos sujeitos ao Imposto Seletivo, como cigarros, bebidas alcoólicas e veículos, ficam excluídos da base de cálculo. O valor devolvido corresponde ao tributo efetivamente pago, não ao total da compra.

Desconto direto na conta ou crédito posterior

Para contas de serviços essenciais, a devolução ocorrerá preferencialmente como desconto aplicado diretamente na fatura. Nas demais aquisições, o responsável familiar receberá crédito posterior com base nas notas fiscais vinculadas ao CPF. A Receita Federal regulamentará os procedimentos, calendário e formas de pagamento da CBS, enquanto o Comitê Gestor cuidará do IBS.

O Tribunal de Contas da União identificou riscos de que o desconto direto nas contas não esteja totalmente operacional em janeiro de 2027, devido à necessidade de adaptação dos sistemas das concessionárias. A Receita informou que a modalidade de crédito posterior está em estágio avançado e funcionará desde o início do ano.