A reforma tributária sobre o consumo será implementada em 1º de janeiro de 2027 sem possibilidade de adiamento, mas empresas que cometerem falhas de boa-fé durante o primeiro ano estarão protegidas de penalidades. A garantia foi dada pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que reconheceu a existência de dificuldades pontuais, mas descartou postergar a mudança para evitar prejuízos maiores ao conjunto do sistema. As informações são da Gazeta do Povo.

O órgão federal já mapeou os setores com maior dificuldade de adaptação e trabalha para auxiliá-los sem comprometer as empresas que já concluíram os preparativos. Os sistemas da Receita estão prontos para processar aproximadamente 70 bilhões de documentos fiscais no novo modelo, que abrange 22 milhões de CNPJs ativos no país.

Barreirinhas estimou que mesmo se 1% das empresas enfrentar problemas graves, serão 220 mil companhias necessitando apoio. Segundo ele, auxiliar esse percentual reduzido é mais viável do que postergar a entrada em vigor para todos os contribuintes, o que causaria danos superiores ao sistema como um todo.

Proteção contra penalidades durante período de transição

A principal salvaguarda anunciada garante que erros no recolhimento da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) não resultarão em punições, desde que as empresas demonstrem boa-fé e sigam as orientações do Fisco. Caso surjam dúvidas razoáveis e a interpretação posterior da Receita ou do Comitê Gestor seja diferente, o contribuinte não sofrerá sanções.

Essa proteção vigorará durante os 12 primeiros meses da reforma e está sendo negociada com o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para alcance nacional. A Receita exige, porém, que as empresas emitam documentos fiscais completos e busquem orientação junto aos profissionais de contabilidade.

O secretário informou que dezenas de milhares de correspondências eletrônicas estão sendo enviadas para empresas que já processam documentos no sistema, mas ainda não destacam adequadamente a CBS. A expectativa é de reclamações e ajustes pontuais no início, situação que o órgão considera administrável.

Benefícios previstos e defesa da alíquota calculada

A reforma prevê a devolução de impostos para a população de baixa renda por meio do cashback tributário, mecanismo que poderá beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas. O Tribunal de Contas da União estimou em R$ 10 bilhões o valor das devoluções no primeiro ano de funcionamento.

Entre as medidas está a isenção de tributos sobre a cesta básica, além de redução ou eliminação da carga tributária para setores como construção civil, serviços médicos e odontológicos. Barreirinhas rebateu críticas sobre aumento generalizado de impostos e defendeu a alíquota estabelecida para o novo sistema.

O secretário alertou que empresas podem elevar preços por desconhecimento ou receio, mas destacou que a educação e orientação são os remédios para evitar essa distorção. Segundo ele, companhias que aumentarem preços indevidamente perderão competitividade para concorrentes que fizerem os cálculos corretos e reduzirem valores.

Sobre eventual redução da alíquota, Barreirinhas afirmou que qualquer alteração precisará considerar os benefícios concedidos a cada setor para manter o equilíbrio fiscal. Ele também defendeu mudanças nas regras de compensação tributária, argumentando que empresas com isenções ou tributação reduzida não deveriam acumular créditos que acabam devolvidos pelo governo.