As novas regras do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) trazem mudanças significativas na tributação de heranças e doações no país. O tributo passa a adotar alíquotas progressivas que variam conforme o valor recebido por cada beneficiário, podendo alcançar o teto de 8%. As informações são da Gazeta do Povo.

A implementação das alterações não possui data única nacional e depende da adaptação das legislações estaduais, respeitando o princípio da anterioridade tributária. Pela regra constitucional, uma lei aprovada em 2026 só produz efeitos no exercício seguinte. Especialistas apontam que a carga tributária deve aumentar principalmente em estados que ainda utilizam alíquotas fixas ou critérios menos abrangentes para avaliar o patrimônio.

A expectativa das mudanças já impulsiona o planejamento patrimonial das famílias brasileiras. O Colégio Notarial do Brasil registrou 74,5 mil escrituras de doação de imóveis no primeiro semestre, alta de 1,3% em relação ao mesmo período de 2025. Os testamentos também bateram recorde em 2025, com 38,7 mil documentos lavrados, os maiores números desde 2012, início da série histórica.

Progressividade e avaliação a mercado são os principais pontos

A Emenda Constitucional 132/2023, regulamentada pela Lei Complementar 227/2026, estabelece duas transformações centrais. A primeira torna obrigatória a progressividade das alíquotas, com percentuais crescentes conforme o montante transmitido. O cálculo considera o valor individual recebido por cada herdeiro ou donatário, não o total do patrimônio deixado.

A segunda alteração modifica a base de cálculo do tributo. A legislação determina que o ITCMD incida sobre o valor de mercado dos bens e direitos, incluindo participações empresariais. Para sociedades limitadas e companhias fechadas, será necessário aplicar metodologias técnicas de avaliação, como fluxo de caixa descontado, múltiplos de Ebitda ou patrimônio líquido ajustado.

Leonardo Orth, especialista em direito tributário e sócio do VLMA Advocacia Empresarial, destaca que o impacto maior não está necessariamente nas alíquotas. A exigência de avaliar participações societárias pelo valor econômico real, e não pelo registro contábil, pode elevar substancialmente o imposto devido em diversos estados.

Tiago Slavov, professor de Contabilidade da Fecap, reforça que em estados que ainda adotam o valor contábil, a simples mudança para valor de mercado pode multiplicar o tributo mesmo sem alteração de alíquota. Nos estados que já utilizam avaliação a mercado, o principal efeito virá da progressividade.

Patrimônio no exterior e alternativas de planejamento

A Lei Complementar 227 também resolve uma lacuna jurídica sobre a tributação de bens no exterior. Até então, a cobrança de ITCMD sobre patrimônio fora do país enfrentava obstáculos legais, mesmo após decisão do Supremo Tribunal Federal em 2021. A norma estabelece ainda regras para transmissões via trusts, estruturas fiduciárias usadas para administrar e transferir bens.

Entre as estratégias de planejamento, a doação com reserva de usufruto permite transferir a propriedade aos herdeiros enquanto os doadores mantêm direitos sobre rendimentos e, conforme a estrutura, controle sobre os bens. O mecanismo possibilita antecipar a legítima, parcela da herança reservada por lei aos herdeiros necessários.

A constituição de holdings também pode organizar a sucessão patrimonial e empresarial, mas não é vantajosa em todos os cenários. Para carteiras menores, com poucos imóveis alugados, os custos de manutenção da empresa podem superar a tributação direta pela pessoa física, que chega a 27,5%.

Orth alerta que antecipar transmissões envolve custos com escrituras e possíveis reestruturações, além de alterar a divisão da legítima entre os demais herdeiros. A decisão depende das características de cada família, do volume de bens e das regras tributárias aplicáveis. O Global Wealth Report 2025 do banco UBS estima que o Brasil transfira cerca de US$ 9 trilhões em patrimônio nos próximos 20 a 25 anos, o segundo maior volume mundial.