Receita paga R$ 531 milhões para quem saiu da malha fina

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30) R$ 531,6 milhões para 184.442 contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. O lote de outubro também contempla restituições residuais de anos anteriores. As informações são da Agência Brasil.

O pagamento será feito ao longo do dia. Do total, R$ 293,4 milhões vão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma: 121.531 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix, 27.948 contribuintes de 60 a 79 anos, 16.665 contribuintes sem prioridade, 8.827 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, 5.424 contribuintes acima de 80 anos e 4.047 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet desde o dia 23. Basta clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicando em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.