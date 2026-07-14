Receita paga R$ 460 milhões em restituição automática do IR nesta quarta

A Receita Federal começa a pagar nesta quarta-feira (15) um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda para pessoa física. Cerca de 3,5 milhões de contribuintes devem receber aproximadamente R$ 460 milhões. O dinheiro será creditado diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. As informações são da Agência Brasil.

Têm direito à restituição os contribuintes que não entregaram a declaração de IRPF em 2025 por não estarem obrigados, mas que tiveram imposto retido na fonte durante 2024. A Receita gerou declarações simplificadas de forma automática, sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal no link Meu Imposto de Renda ou pelo aplicativo Receita Federal. Os contemplados também podem acessar a declaração gerada automaticamente para conferir dados, incluir informações e fazer ajustes, se necessário.

Quem tem direito ao pagamento

Para receber o valor, o contribuinte deve atender aos seguintes requisitos: não estar obrigado a declarar o IRPF de 2025, não ter enviado declaração por conta própria, ter tido imposto retido na fonte em 2024, ter direito a restituição de até R$ 1 mil, estar com o CPF regular e possuir chave Pix vinculada ao CPF.

Cronograma diferente dos lotes regulares

Este lote especial tem cronograma próprio e não faz parte do calendário regular de restituições do IRPF 2026. Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para 31 de julho.

A Receita orienta os contribuintes a utilizarem apenas os canais oficiais para consultas e acompanhamento do processo.