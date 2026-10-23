Receita libera R$ 531,6 milhões em restituições do IR para 184 mil

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O pagamento de R$ 531,6 milhões será feito em 30 de outubro para 184.442 contribuintes. As informações são da Agência Brasil.

O lote inclui declarações do Imposto de Renda de 2026 entregues fora do prazo ou que estavam retidas em malha fina e foram regularizadas. Também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

Do valor total, R$ 293,4 milhões vão para contribuintes com prioridade legal. Serão beneficiados 5.424 idosos acima de 80 anos, 27.948 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.047 pessoas com deficiência física, mental ou com moléstia grave e 8.827 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 121.531 contribuintes sem prioridade legal que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix também receberão o pagamento. Mais 16.665 contribuintes não prioritários estão no lote.

Como consultar a restituição

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Basta acessar a área Meu Imposto de Renda e clicar em Consultar Minha Restituição. O serviço também está disponível no aplicativo da Receita para celulares e tablets.

O contribuinte pode consultar o extrato do processamento da declaração no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Caso sejam identificadas pendências, é possível enviar uma declaração retificadora.

Pagamento e reagendamento

A restituição é paga exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados informados ou problema na conta indicada, o crédito não será realizado.

O contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil por até um ano após a primeira tentativa de depósito. Após esse prazo, o resgate do valor deverá ser pedido por meio do portal e-CAC.

O reagendamento também pode ser feito pela Central de Relacionamento BB, nos números 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).