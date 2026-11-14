Receita Federal perdoa dívidas de MEIs com vencimento até hoje

A Receita Federal vai cancelar automaticamente as dívidas de contribuição previdenciária dos Microempreendedores Individuais (MEIs) com vencimento até esta sexta-feira (13). O perdão não exige pedido do contribuinte e abrange juros e multas sobre a parte do INSS incluída no boleto mensal. As informações são da Agência Brasil.

Para manter o benefício, quem continuar como MEI precisa pagar em dia os boletos mensais entre janeiro e junho de 2027. A medida foi criada pela Lei Complementar 238/2026, que também aumentou o teto da categoria. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Perdão não inclui ICMS e ISS

O cancelamento vale para a contribuição ao INSS do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI) com vencimento até 13 de outubro de 2026. Em geral, isso corresponde aos meses até agosto de 2026.

A Receita alerta que o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS) continuam devidos. Esses tributos fazem parte do boleto, mas não entram no perdão porque são administrados por estados e municípios.

Dívidas parceladas ou em cobrança também serão canceladas. Se o parcelamento incluir apenas contribuições previdenciárias perdoadas, será encerrado. Se reunir débitos de ICMS, ISS ou outras obrigações, será recalculado. Valores já pagos não serão devolvidos.

Declaração continua obrigatória

Mesmo com o perdão, a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-Simei) segue obrigatória, inclusive de anos anteriores. As contribuições declaradas dos meses abrangidos pela remissão não serão cobradas.

A Receita vai enviar ao INSS a lista das dívidas perdoadas. Com isso, o instituto poderá analisar a contagem dos meses como tempo de contribuição para aposentadoria.

O MEI pode consultar sua situação fiscal no portal e-CAC, para débitos da Receita Federal, e no portal Regularize, para dívidas inscritas na Dívida Ativa da União.