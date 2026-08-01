Receita Federal passa a emitir CNPJ com letras e números

A Receita Federal começou a emitir o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) em formato alfanumérico, misturando letras e números. A mudança ocorreu na última sexta-feira (31), quando o órgão registrou a primeira inscrição no novo padrão para uma filial do Banco do Brasil, sob o código 00.000.000/E08G-12. O novo modelo será aplicado apenas para novas inscrições, sem exigir alteração cadastral de empresas já existentes. As informações são da Gazeta do Povo.

O CNPJ alfanumérico altera a estrutura do código. A base principal e os quatro dígitos que indicam a ordem do estabelecimento ou filial passam a aceitar letras e números. Apenas os dois últimos dígitos verificadores continuam exclusivamente numéricos.

A mudança atende ao crescimento acelerado do número de empresas no Brasil. Segundo a Receita Federal, o modelo antigo, composto apenas por números, estava próximo de esgotar as combinações disponíveis. A transição para o formato alfanumérico garante a disponibilidade contínua de registros para novas empresas sem causar problemas técnicos nos sistemas do governo e das instituições financeiras.