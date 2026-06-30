Receita Federal paga 2º lote da restituição do IR para 9,5 milhões

A Receita Federal começou a pagar nesta terça-feira (30) o segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 para mais de 9,5 milhões de brasileiros. O valor total liberado é de R$ 16 bilhões, o mesmo montante do primeiro lote, pago em maio. Este é o maior lote da história em número de contribuintes beneficiados. As informações são da Gazeta do Povo.

Com os dois primeiros lotes, a Receita Federal já contemplou 18,3 milhões de contribuintes, totalizando R$ 32 bilhões em restituições. O órgão afirma que o volume recorde reforça o esforço para tornar o processo mais rápido e eficiente.

Idosos e professores têm prioridade no pagamento

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 4,4 bilhões foram destinados a contribuintes com prioridade legal. São 155.060 idosos acima de 80 anos, 1.106.923 idosos entre 60 e 79 anos, 106.294 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 507.768 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O restante do valor foi pago a quem não possui prioridade legal, mas utilizou a Declaração Pré-Preenchida ou optou por receber via Pix.

Calendário prevê mais dois lotes em 2026

O primeiro lote da restituição do IR foi pago em 29 de maio para mais de 8,7 milhões de contribuintes, também com crédito de R$ 16 bilhões. O terceiro lote está previsto para 31 de julho e o quarto para 28 de agosto de 2026.