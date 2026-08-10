Declaração do ITR ficou mais simples: veja como fazer direto pelo navegador

A Receita Federal disponibilizou nesta segunda-feira (10) uma plataforma online que facilita a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Proprietários de imóveis rurais podem preencher e enviar o documento direto pelo navegador, sem precisar baixar ou instalar programas no computador. O serviço centraliza declarações, recibos e documentos do ITR em um único ambiente digital. As informações são da Agência Brasil.

O acesso é feito pelo Portal de Serviços da Receita Federal com conta gov.br nível prata ou ouro. A ferramenta reúne declarações, recibos e documentos relacionados ao ITR em um único lugar.

O uso da plataforma web é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que possuem imóveis rurais com área superior a 100 hectares. Proprietários de áreas menores podem escolher entre a versão online ou o Programa Gerador da Declaração (PGD ITR 2026).

Devem apresentar a declaração os proprietários, usufrutuários, titulares do domínio útil ou detentores de imóveis rurais. Em situações específicas, a obrigação também vale para condôminos, compossuidores e inventariantes.

A declaração é o documento usado para informar à Receita os dados cadastrais do imóvel rural, as áreas da propriedade e outras informações necessárias para calcular o imposto. A entrega fora do prazo gera multa por atraso.