Mais de 223 mil contribuintes podem verificar se têm direito a receber restituição do Imposto de Renda no lote residual de novembro de 2026. O montante total chega a R$ 666,28 milhões, com pagamento programado para o dia 30 de novembro. As informações são da Gazeta do Povo.

A consulta está disponível nos canais digitais da Receita Federal. Este lote reúne valores de declarações entregues neste ano e em exercícios anteriores, incluindo casos de envio fora do prazo ou com pendências corrigidas posteriormente.

Quem recebe primeiro

Do valor total, R$ 382,97 milhões serão direcionados a grupos com prioridade legal. Idosos com mais de 80 anos somam 9.642 beneficiários, enquanto pessoas entre 60 e 79 anos representam 44.975 restituições. Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave totalizam 4.948 casos.

Professores cuja renda principal vem do magistério formam outro grupo prioritário, com 9.686 restituições. Outros 133.162 contribuintes ganharam preferência por usar a declaração pré-preenchida ou escolher o Pix como forma de recebimento. Os demais 21.780 beneficiários não possuem prioridade legal.

Como verificar e receber

A verificação pode ser feita pelo site da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial para dispositivos móveis. O extrato de processamento detalhado está disponível no e-CAC. Caso apareça alguma pendência, o contribuinte pode enviar declaração retificadora.

O pagamento será feito exclusivamente em conta bancária do titular da declaração. Se o crédito não for efetivado por problemas nos dados bancários, o valor fica disponível para reagendamento por até um ano. A solicitação pode ser feita pelo portal do Banco do Brasil ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).