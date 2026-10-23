Receita Federal libera consulta ao lote residual do IR 2026

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda 2026. O pagamento será realizado no dia 30 de outubro e contemplará 184.442 restituições, com um total de R$ 531,6 milhões em créditos. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo e-CAC. As informações são da Gazeta do Povo.

O lote reúne contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026 fora do prazo ou que regularizaram pendências que haviam impedido o pagamento. Também estão incluídos valores residuais referentes a exercícios anteriores. A liberação desta etapa não altera o calendário regular já realizado ao longo do ano.

Grupos prioritários recebem R$ 293,4 milhões

Do total de R$ 531,6 milhões, R$ 293,4 milhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal. Entre eles estão 5.424 pessoas com mais de 80 anos e 27.948 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos. Também estão nessa faixa 4.047 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 8.827 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além dos grupos prioritários, 121.531 restituições serão pagas a contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam preferência por terem utilizado a declaração pré-preenchida e escolhido o Pix para receber o dinheiro. Há ainda 16.665 restituições destinadas aos demais contribuintes.

Contribuinte deve verificar dados bancários antes do depósito

Para saber se está incluído no lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e entrar na área Meu Imposto de Renda. Depois, é preciso selecionar a opção Consultar minha restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para smartphones e tablets.

O crédito será realizado ao longo do dia 30 de outubro. O dinheiro será enviado somente para uma conta pertencente ao titular da declaração ou por meio de Pix cuja chave seja o CPF do contribuinte. A Receita não permite que a restituição seja depositada em conta de terceiros.

Caso exista algum problema nos dados bancários informados, o depósito pode não ser concluído. Nessa situação, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito pelo Banco do Brasil, serviço que fica disponível por até um ano depois da primeira tentativa de pagamento. Se o dinheiro não for resgatado dentro de um ano, o contribuinte ainda poderá solicitar a restituição pelo Portal e-CAC.