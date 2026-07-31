Receita Federal libera 3º lote da restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (31) o pagamento do 3º lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, 2.743.200 contribuintes receberão a restituição, totalizando mais de R$ 4,6 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

Do total de restituições, 839.464 serão destinadas a contribuintes com prioridade em razão da utilização da declaração pré-preenchida e da opção de recebimento via PIX. Outras 309.441 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197.821 contemplam pessoas com prioridade legal. As demais 1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.

Conforme o órgão fiscal, o terceiro lote encerra a fila de restituições regulares no IRPF 2026. Assim, permaneceram pendentes apenas valores que ficaram retidos na malha fiscal ou que apresentaram inconsistências cadastrais.

Cerca de 165 mil restituições não foram creditadas

Atualmente, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave, afirma a Receita Federal.

Para regularizar a situação e receber a restituição, o contribuinte pode cadastrar uma chave PIX vinculada ao CPF em uma instituição financeira, atualizar a conta bancária destinada ao crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração do Imposto de Renda, informando uma conta bancária de sua titularidade.

Calendário da restituição tem último lote em agosto

O 1º lote foi pago em 29 de maio de 2026 e o 2º lote em 30 de junho de 2026. O 4º e último lote está previsto para 28 de agosto de 2026.

Vale lembrar que a declaração do IRPF 2026 considera os rendimentos recebidos em 2025. Assim, mesmo quem passar a ganhar até R$ 5 mil mensais continuará sujeito às regras vigentes para o ano-base de 2025. A nova faixa de isenção só será aplicada aos rendimentos recebidos a partir de 2026 e terá impacto apenas na declaração do IRPF 2027.