Economia

Receita apreende 400 mil produtos irregulares no Espírito Santo

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/11/26 20h07
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Imagem mostra produtos expostos em um supermercado.
Foto: Pixabay/Alexa.

A Receita Federal reteve cerca de 400 mil produtos irregulares no Porto de Vitória desde o início de novembro. O material apreendido está avaliado em R$ 35 milhões e inclui eletrônicos, brinquedos e cosméticos. O balanço parcial da Operação Fronteira na capital capixaba foi divulgado nesta quarta-feira (11). As informações são da Receita Federal.

Entre os itens retidos, a maior parte apresentava ausência de certificação do Inmetro e falta de homologação da Anatel para equipamentos que precisam de autorização. Mercadorias não declaradas e produtos com indícios de pirataria também foram encontrados com frequência nas cargas fiscalizadas.

Operação mira produtos fora da lei

A atuação nos portos tem como objetivo impedir a entrada de produtos que não seguem a legislação brasileira. A Receita Federal explica que a operação combate práticas que prejudicam a concorrência leal entre empresas e afetam a arrecadação de tributos no país.

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