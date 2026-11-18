O real brasileiro registrou a pior performance entre 116 moedas monitoradas pela Austin Rating desde 25 de outubro, quando Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições. A moeda americana acumulou valorização de 14,8% no período, e os reflexos da desvalorização já pressionam os preços no atacado, que registram a maior alta em mais de um ano. As informações são da Gazeta do Povo.

Jacqueline Neo, chefe de operações e câmbio da be.Smart, explica que a desvalorização reflete o aumento da percepção de risco em relação à economia brasileira. O mercado acompanha de perto a condução da política fiscal, especialmente a capacidade do governo de equilibrar receitas e despesas e apresentar uma trajetória sustentável para a dívida pública.

Apesar da inflação de outubro ter ficado em 0,14%, metade do esperado pelo mercado financeiro segundo o Boletim Focus do Banco Central, as expectativas para os próximos anos avançaram. A mediana das projeções para o IPCA de 2027 saltou de 4,34% em 23 de outubro para 5% em 13 de novembro, conforme levantamento do BC com instituições financeiras.

Pressão nos preços ao produtor

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) acumulou alta de 5,85% nos 12 meses até novembro, maior patamar em mais de um ano, segundo o FGV Ibre. O indicador sobe há três meses consecutivos, impulsionado por gasolina, produtos da cadeia da soja e bovinos. A variação em 12 meses passou de 2,57% em setembro para 5,03% em outubro, chegando aos 5,85% em novembro.

O Índice de Preços ao Produtor do IBGE, com dois meses de defasagem, registrou alta acumulada de 4,34% em setembro em relação ao mesmo mês de 2025. Letícia Moschioni, sócia da Finscale, estima que o dólar mais caro pode adicionar de 0,4 a 0,7 ponto percentual ao IPCA de 2027. Empresas de varejo e distribuição podem registrar compressão de 1,5 a 3 pontos percentuais nas margens.

Impacto em diferentes setores

Fábio Martini, consultor da Mhydas Planejamento Financeiro, explica que o dólar funciona como referência de preços para uma parcela importante da economia. Mesmo produtos fabricados no Brasil podem ter custos atrelados à moeda americana, seja pela matéria-prima, insumos ou transporte, pressionando o custo de vida de toda a população.

Os combustíveis estão entre os primeiros a sentir os efeitos, já que o petróleo é cotado em dólar. As tensões no Oriente Médio agravam a situação, pressionando as cotações e encarecendo o transporte rodoviário de mercadorias. Na alimentação, o trigo importado influencia pães, massas e biscoitos, enquanto a produção de frango e carne suína depende de rações feitas com milho e soja, também cotadas em dólar.

Eletrônicos e eletrodomésticos sofrem com componentes importados e custos logísticos elevados. O El Niño reduz o calado dos rios da Amazônia, encarecendo o transporte da produção da Zona Franca de Manaus. O querosene de aviação subiu 83,7% no ano, chegando a R$ 6,69 por litro, o maior valor de 2026 segundo reajustes da Petrobras. Martini ressalta que o impacto no consumidor depende do período em que o dólar permanece em patamar elevado, não da cotação de um único dia.