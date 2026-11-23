A moeda brasileira registrou a maior perda de valor entre as 20 divisas mais negociadas no mercado internacional desde a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com queda acumulada de 17,65%. O desempenho negativo supera em larga margem outras economias: o rand sul-africano recuou 6,08%, o dólar australiano caiu 5,43% e a coroa norueguesa perdeu 4,64%. As informações são da Gazeta do Povo.

Investidores demonstram preocupação crescente com a trajetória das contas públicas do país e com o fortalecimento global da moeda americana. Projeções apontam que a dívida pública brasileira deve alcançar 83,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, patamar mais elevado dos últimos cinco anos.

O pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo prevê geração de R$ 46 bilhões a R$ 56 bilhões em 2027. Contudo, aproximadamente dois terços desse montante virão de aumento de arrecadação e novas receitas, com participação menor de redução efetiva de gastos. O chamado Plano Moretti, referência ao ministro Bruno Moretti do Planejamento e Orçamento (MPO), recebeu aprovação do Senado na semana anterior e foi submetido à votação em sessão extraordinária da Câmara dos Deputados na noite desta segunda-feira (23).

Especialistas em economia avaliam que as medidas apresentadas são insuficientes para conter a expansão do endividamento público e defendem reformas mais abrangentes na estrutura de despesas. A desconfiança quanto à solidez fiscal eleva a exigência de juros por parte dos investidores para aplicações no país, pressionando tanto o câmbio quanto o desempenho da Bolsa de Valores.

A valorização do dólar encarece produtos importados e matérias-primas industriais, com reflexos diretos no custo de alimentos, combustíveis e outros itens da cesta de consumo. Estimativas indicam que cada ponto percentual de alta na cotação da moeda americana adiciona 0,16 ponto percentual à inflação oficial ao longo de um ano, com efeitos percebidos pelos consumidores entre seis e oito meses.

Commodities agrícolas negociadas internacionalmente, como soja, milho, trigo, açúcar e café, sofrem impacto direto da desvalorização cambial. Como essas matérias-primas integram a cadeia produtiva de alimentos e a nutrição animal, produtos como carnes, pães, massas e biscoitos tendem a registrar aumentos de preço.

A pressão inflacionária pode obrigar o Banco Central a manter a taxa básica de juros elevada por período prolongado. Na reunião mais recente, a autoridade monetária manteve a Selic em 13,75%, interrompendo o ciclo de reduções. Juros altos favorecem aplicações de renda fixa, mas encarecem empréstimos, financiamentos e crédito para empresas e consumidores.

No cenário externo, a expectativa de elevação dos juros nos Estados Unidos e tensões geopolíticas envolvendo o Irã reforçam a valorização do dólar. Com maior atratividade das aplicações americanas, investidores retiram recursos de mercados emergentes como o Brasil em busca de alternativas consideradas mais seguras.