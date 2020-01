O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), disse nesta terça-feira, 28, que, como ex-deputado, não acredita que uma reforma tributária ampla será aprovada. Ratinho Júnior, após conversas com a bancada paranaense, avalia que uma simplificação tributária já será um passo bom.

“Pelo que a gente tem ouvido, ontem (27) estive com a bancada do Paraná falando sobre o desafio neste ano no Congresso, vejo que, se conseguirmos avançar numa simplificação tributária no Brasil, já é um passo muito bom”, disse o governador.

De acordo com ele, há investimentos entrando no Estado e em outros entes da Federação. “Estou motivado com 2020 pelo volume de investimento não só no Paraná, mas em outros Estados”, disse.