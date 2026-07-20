Raízen vende usina por R$ 760 milhões durante recuperação extrajudicial

A Raízen fechou nesta segunda-feira (20) a venda da Usina Caarapó, localizada no Mato Grosso do Sul, por R$ 760 milhões. A compradora é a Adecoagro Vale do Ivinhema. A operação faz parte do processo de recuperação extrajudicial da companhia, que busca reduzir uma dívida de R$ 65,1 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

A usina produziu cerca de 3,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra de 2025. A venda ainda depende de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Após a conclusão, a Raízen manterá capacidade para produzir 69 milhões de toneladas por safra.

A operação inclui a transferência de contratos ativos e da cana-de-açúcar de propriedade da usina. Esta não é a primeira venda da companhia no estado: as usinas Passa Tempo e Rio Brilhante já foram vendidas anteriormente.

A Raízen entrou com pedido de recuperação extrajudicial em março de 2025 na Justiça de São Paulo. A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais suspendeu por seis meses todas as ações e execuções contra a empresa.

O Plano de Recuperação Extrajudicial conta com adesão de credores que representam mais de 75% das obrigações financeiras. O plano prevê venda de ativos, substituição de créditos por títulos da dívida e ações, além de aporte de R$ 3,5 bilhões pela Shell.

No relatório do quarto trimestre de 2025, a companhia atribuiu os problemas financeiros a condições climáticas adversas, variação nos preços de combustíveis e impacto do mercado clandestino.