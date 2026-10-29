Raízen obtém desconto de R$ 8,5 bi em acordo com Receita Federal

A Raízen fechou um acordo tributário com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal nesta quarta-feira (28). A companhia conseguiu R$ 8,5 bilhões em descontos de multas e juros e pagará R$ 2,5 bilhões à vista. As informações são da Gazeta do Povo.

O acordo envolve um montante total de R$ 22,4 bilhões. Desse valor, R$ 16,7 bilhões são de responsabilidade da Raízen e R$ 5,7 bilhões dos acionistas controladores. Do valor a cargo da empresa, houve desconto de 51%, restando R$ 8,2 bilhões. Desse total, R$ 5,7 bilhões serão quitados com créditos de prejuízos fiscais acumulados e R$ 2,5 bilhões pagos à vista. O desembolso necessário foi reduzido em 85%.

Companhia planeja emitir 159,2 bilhões de novas ações

A Raízen passa por recuperação extrajudicial desde julho, envolvendo R$ 61,4 bilhões em dívidas. Na segunda-feira (26), anunciou outra frente de reestruturação: emitir 159,2 bilhões de novas ações para aumentar seu capital em até R$ 39,8 bilhões.

A operação depende de aprovação em assembleias previstas para sexta-feira (30) e de deliberação do Conselho de Administração marcada para 6 de novembro. Os novos papéis devem ser creditados aos investidores em 18 de dezembro.

Serão emitidos três tipos de ativos. As ações ordinárias (ON), que garantem direito a voto, sairão a R$ 0,25 por unidade. As Units, que unem uma ação ordinária a uma preferencial classe A, custarão R$ 0,50. Há ainda as ações preferenciais classe B, não negociadas na bolsa, a R$ 0,25. O código RAIZ4 mudará para RAIZ55 para representar a preferencial classe A.

Juros elevados agravaram endividamento da empresa

A Raízen aponta como causa da crise o custo do endividamento, agravado pela manutenção da Selic em patamares elevados. Em dezembro de 2019, antes da pandemia, a dívida estava em R$ 18,3 bilhões, cerca de 30% do valor atual em recuperação extrajudicial.

O ciclo de alta da Selic começou em março de 2021, quando estava em 2% ao ano. Em fevereiro de 2022, voltou a superar dois dígitos e chegou a 13,75%. Em setembro de 2026, o Copom a reduziu para 13,75% ao ano.