O surto de coronavírus é um risco negativo para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, segundo o Rabobank, embora a instituição mantenha sua projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano em 2%. No entanto, para 2021, o banco cortou sua previsão para a alta de PIB brasileiro de 3% para 2,5%.

O Rabobank afirma que “o componente atual dos dados de sentimento econômico e do mercado de trabalho” sustenta a expectativa de um avanço de 2% do PIB neste ano, mas que há riscos para essa previsão “quando analisamos o componente da confiança na economia”. “Especialmente no final do ano, isso poderia deixar uma base menor para o crescimento de 2021”, acrescenta a instituição financeira.

Segundo o banco holandês, a velocidade com que o coronavírus está se espalhando “hipnotizou os mercados e desencadeou outra aversão a risco nesta semana”. Na visão do Rabobank, apesar da desvalorização do real, que fechou cotado a R$ 4,4785 ontem , em novo recorde nominal, o hiato do produto “permanece grande” e não deve haver uma pressão inflacionária no país.

A instituição ressalta que, na próxima semana, os mercados financeiros “ficarão de olho” no resultado do PIB do Brasil no quarto trimestre de 2019. O banco prevê um crescimento de 0,7% entre outubro e dezembro, na comparação trimestral, e uma alta de 1,2% do indicador em 2019, em relação ao ano anterior. “Apesar do ganho marginal, o cenário subjacente ainda é de uma recuperação pós-recessão muito gradual, com obstáculos cíclicos e estruturais impactando a economia brasileira”, analisa o Rabobank.