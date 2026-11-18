A falência do Banco Master, decretada há um ano, pode gerar prejuízos bilionários para os cofres públicos de estados e municípios. Perdas com operações fraudulentas envolvendo o Banco de Brasília somam ao menos R$ 2,7 bilhões, enquanto fundos de previdência de servidores aplicaram R$ 4,49 bilhões em títulos da instituição. As informações são da Gazeta do Povo.

O rombo atinge diretamente o patrimônio de entes federativos por meio de duas frentes principais: aquisição de carteiras de crédito sem lastro pelo BRB e investimentos de regimes próprios de previdência em papéis do banco comandado por Daniel Vorcaro. Parte dos ativos ainda passa por avaliação, e os prejuízos efetivos dependem de processos judiciais e recuperação de valores.

BRB acumulou perdas com carteiras fraudulentas

O banco público do Distrito Federal comprou R$ 33,9 bilhões em ativos do Master e empresas ligadas ao grupo, mesmo após o Banco Central rejeitar a aquisição da instituição em setembro de 2025. Investigações da Polícia Federal revelaram que R$ 17,5 bilhões foram transferidos ao Master entre julho de 2024 e outubro de 2025.

Do montante repassado, R$ 12,2 bilhões correspondem a carteiras de crédito inexistentes, negociadas por meio da empresa Tirreno, que funcionava como estrutura de fachada. A operação permitia ao Master obter recursos e melhorar artificialmente sua posição financeira. O BC determinou provisionamento de R$ 2,6 bilhões para cobrir perdas, mas estima que o prejuízo total pode alcançar R$ 11,4 bilhões.

A PF indiciou 14 investigados, incluindo o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. O banco ajuizou ação contra sete ex-administradores para recuperar danos patrimoniais. Apesar de ter vendido R$ 14 bilhões em ativos para reforçar liquidez, a instituição precisa de capitalização de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos, operação que enfrenta resistência de grandes bancos.

Fundos de previdência expõem aposentadorias de servidores

Regimes próprios de previdência de 18 entes federativos aplicaram inicialmente R$ 1,86 bilhão em letras financeiras do Master, valor que subiu para R$ 4,49 bilhões após identificação de novas operações. O Rioprevidência lidera a exposição com R$ 3,69 bilhões investidos, incluindo aportes em fundos ligados ao conglomerado. O ex-presidente Deivis Marcon Antunes foi preso em fevereiro.

No Amapá, a Amprev aplicou R$ 400 milhões. Entre fundos municipais, Maceió investiu R$ 97 milhões, São Roque R$ 93,15 milhões, Cajamar R$ 87 milhões e Itaguaí R$ 59,6 milhões. As letras financeiras não contam com cobertura do FGC, diferentemente dos CDBs, deixando a recuperação dependente da liquidação extrajudicial.

A Lei 9.717/1998 obriga estados e municípios a cobrirem insuficiências financeiras de seus regimes previdenciários. Caso as perdas comprometam o pagamento de aposentadorias e pensões, governos terão de destinar recursos adicionais, transferindo parte da conta aos contribuintes por meio de aportes orçamentários para cobrir déficits.