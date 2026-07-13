Publicitário fecha agência após operação sobre Banco Master

O publicitário Thiago Miranda anunciou nesta segunda-feira (13) o fechamento da agência de publicidade MiThi, que tinha 10 anos de atuação. A decisão ocorre após Miranda se tornar alvo da 10ª fase da operação Compliance Zero, que investiga ações de marketing em favor do Banco Master. As informações são da Gazeta do Povo.

A investigação aponta que Miranda teria atuado para comprometer a imagem do Banco Central a pedido do empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O objetivo seria reverter a liquidação da instituição bancária. O publicitário negou todas as acusações por meio de seu advogado.

Esquema recrutaria influenciadores digitais

Segundo as investigações, o suposto esquema recrutaria influenciadores digitais para minar a credibilidade da ação que resultou na prisão do banqueiro. O caso foi revelado em janeiro e Miranda negou em depoimento de maio a tentativa de descredibilizar as instituições.

Passaporte foi recolhido no sábado

Na 10ª fase da operação, foram apreendidos computadores, documentos físicos e celulares, segundo pessoas próximas às investigações. Miranda sofreu neste sábado uma ordem de recolhimento do passaporte e a proibição de deixar o país.