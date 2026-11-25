O Partido dos Trabalhadores divulgou na terça-feira (24) um documento com diretrizes para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto afirma que nenhum interesse econômico pode se sobrepor à vontade popular expressa nas urnas, em meio às discussões sobre a política fiscal do governo. As informações são da Gazeta do Povo.

A carta defende que os rumos do país sejam definidos pela democracia, com diálogo entre trabalhadores, empresários e setores produtivos. O documento não menciona o projeto de ajuste fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados na segunda-feira (23) e sancionado por Lula, que enfrentou resistência de aliados como o PSOL e até de parlamentares petistas.

Propostas sociais e econômicas

O partido admitiu que é preciso reconhecer o que ainda falta fazer, além de celebrar conquistas. Entre as urgências listadas estão o custo de vida, o endividamento das famílias e a expansão do acesso à saúde, creches e ensino em tempo integral.

O texto detalha medidas aprovadas no terceiro mandato, como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais e o fim da escala 6×1. A legenda também defende a proposta de tarifa zero no transporte público enviada ao Congresso em outubro.

Segurança pública e regulação digital

Na segurança, a diretriz prevê combate ao crime organizado com respeito aos direitos humanos. A PEC da Segurança Pública está parada no Senado em meio ao debate sobre redução da maioridade penal. Lula declarou ser favorável à redução para 16 anos em crimes hediondos, contrariando posição histórica do PT.

O documento aborda ainda a regulação das big techs e reforça que nenhuma empresa pode estar acima da Constituição brasileira. O PT agradeceu aos aliados e destacou a atuação do deputado André Janones na mobilização digital, que reuniu mais de 10 milhões de pessoas no canal “Exército do Lula” no WhatsApp antes do segundo turno.