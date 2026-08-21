Próximo presidente herda dívida pública em alta e juros de 14%

O vencedor das eleições presidenciais de outubro herdará um cenário econômico desafiador em 2027, com a dívida pública em trajetória de alta e taxas de juros que devem permanecer em dois dígitos. As informações são da Gazeta do Povo. Analistas alertam que o novo governo terá pouco espaço para erros, sendo o ajuste fiscal a única saída para evitar o estrangulamento financeiro de famílias, empresas e do próprio Estado brasileiro.

O Brasil vive um endividamento acelerado. Projeções indicam que a dívida bruta do governo pode chegar a 88% do PIB já em 2027. Se nada for feito para controlar os gastos, esse valor pode igualar 100% do PIB em 2031 ou 2032. Isso significa que o Brasil estaria devendo exatamente tudo o que consegue gerar de riqueza em um ano. Desde o início do atual mandato do presidente Lula, essa dívida já subiu mais de 10 pontos percentuais.

Juros altos encarecem crédito e elevam endividamento

Quando o governo gasta mais do que arrecada, o Banco Central mantém a taxa Selic alta para tentar segurar a inflação. Atualmente em 14%, esses juros tornam o crédito caríssimo. Para as famílias, isso significa juros de 64% ao ano em empréstimos pessoais e 442% no rotativo do cartão de crédito. O resultado é um endividamento recorde: 82% das famílias brasileiras possuem dívidas a vencer.

Para as empresas, o custo do capital impede a modernização e expansão, o que já causou um aumento de 21,7% nos pedidos de recuperação judicial, processo usado por quem está prestes a quebrar.

Crescimento econômico deve cair para 1% em 2027

Investidores e analistas cobram um ajuste fiscal rigoroso, que nada mais é do que uma estratégia séria para cortar gastos e garantir que o país consiga pagar suas contas sem imprimir dinheiro ou se endividar mais. O mercado estará atento aos primeiros cem dias do novo governo para checar se haverá compromisso real com metas fiscais.

A economia brasileira está perdendo fôlego. O crescimento atual, estimado em cerca de 2% para 2026, é considerado artificial por ser sustentado por pesados gastos estatais e crédito subsidiado. Para 2027, a projeção cai para apenas 1%. Embora o desemprego esteja baixo hoje, em 5,4%, a falta de investimentos deve elevar esse índice para até 6,5% no fim de 2027.