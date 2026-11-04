Economia

Programa de cooperativas mirins transforma jovens em empreendedores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 04/11/26 15h07
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cooperativas paranaenses
Imagem mostra uma cooperativa no Paraná. Foto: Divulgação / Coamo.

O Sicoob Ouro Verde mantém oito cooperativas mirins em Londrina, reunindo 273 jovens voluntários de 8 a 17 anos em atividades que ensinam cooperativismo, empreendedorismo e trabalho em equipe. O programa atende principalmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com uma das unidades funcionando dentro da Apae, a única do país nesse formato. As informações são da Gazeta do Povo.

Rian Santos, hoje com 18 anos, exemplifica o impacto do projeto. Ele entrou aos 15 anos na Cooper Ville, em Lerroville, área rural de Londrina, quando era extremamente tímido. Foi eleito presidente por unanimidade e desenvolveu habilidades de liderança. Atualmente é estudante de Educação Física e atua como educador orientador de duas cooperativas da região.

Produção de alimentos financia passeios e ações sociais

As cooperativas mirins de Lerroville escolheram produzir alimentos como objetos de aprendizagem. A Cooper Laços fabrica pipocas gourmet, enquanto a Cooper Ville produz trufas, biscoitos e bolos de pote. Com o dinheiro das vendas, levaram cerca de 40 crianças a uma sorveteria. O excedente dos doces é doado para a comunidade local.

Cada participante faz um aporte financeiro inicial conforme suas possibilidades. Os cooperados elegem presidente e responsáveis por finanças e marketing, realizam assembleias periódicas e aprendem a elaborar estatutos, atas e controlar o livro-caixa. O dinheiro fica em caixas compartimentadas, com limite de um salário mínimo mensal, incentivando investimento constante.

Cooperativa da Apae reativa padaria e promove inclusão

A cooperativa Mãos que Transformam, da Apae de Londrina, completa dois anos em novembro com 17 participantes entre 15 e 40 anos, todos com deficiência intelectual. O grupo reativou uma padaria desativada na unidade e produz bolachas amanteigadas, broas de fubá, cookies e outros itens.

Segundo a educadora Marcella Sanches, os alunos trabalham educação financeira consultando tabloides de supermercado para calcular custos e definir preços. O grupo também desenvolve ações de sustentabilidade, como plantio de mudas e arrecadação de tampinhas PET para financiar cestas de Natal. Com a sobra do ano, os cooperados decidiram por votação ir a uma churrascaria. Em todo o Paraná, o Sicoob conta com mais de 120 cooperativas mirins.

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