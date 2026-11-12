Produtores rurais recusam renegociar dívidas com Banco do Brasil

Parte dos médios e grandes produtores rurais inadimplentes se recusou a pagar dívidas, renegociar operações e apresentar novas garantias ao Banco do Brasil, mesmo após a oferta de programas de repactuação com condições facilitadas. A declaração foi feita nesta quinta-feira (12) pela presidenta da instituição, Tarciana Medeiros, durante teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2026. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a executiva, o comportamento de parte dos devedores surpreendeu a administração do banco e tem contribuído para o agravamento da inadimplência na carteira de agronegócios. Os casos estão concentrados principalmente entre produtores de médio e grande porte do Centro-Oeste, que atuam nas culturas de soja, milho e na pecuária.

Mesmo diante de colheitas recordes em 2025 e 2026, parte dos produtores optou por não honrar os compromissos financeiros nem buscar alternativas para regularizar as operações. O vice-presidente de Agronegócios do BB, Gilson Bittencourt, apontou que parte dos produtores pode estar adiando a renegociação das dívidas na expectativa de conseguir condições mais favoráveis em outro momento.

Inadimplência avança e lucro cai 66,5%

A piora na carteira de agronegócios teve impacto direto no balanço do Banco do Brasil. No terceiro trimestre de 2026, a instituição registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

O índice de inadimplência acima de 90 dias chegou a 6,92% em setembro de 2026, ante 4,84% no mesmo mês de 2025. O percentual de operações com atrasos superiores a 30 dias em setembro ficou em 10,10%. O custo do crédito alcançou R$ 21,2 bilhões no trimestre e somou R$ 58,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano, crescimento de 33,2% na comparação anual.

Com o resultado abaixo das expectativas, o BB revisou sua projeção de lucro líquido ajustado para 2026. A estimativa, que anteriormente estava entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões, passou para uma faixa de R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões.

Adesão à renegociação fica abaixo do esperado

Por meio da Medida Provisória 1.376/2026, foram renegociados R$ 13,4 bilhões em dívidas do agronegócio. Apesar do volume financeiro, a adesão ficou abaixo das expectativas da instituição. Segundo o BB, apenas 15% dos clientes inadimplentes aderiram às condições de renegociação.

Tarciana destacou que cerca de 90% dos clientes do agronegócio continuam pagando suas operações em dia. A executiva ressaltou que a deterioração da carteira não representa o comportamento de todo o setor e que o banco pretende manter o relacionamento com os produtores que honram seus compromissos.

Entre as medidas adotadas pelo banco para reduzir a exposição ao risco estão o reforço dos mecanismos de cobrança e recuperação de crédito, ampliação das exigências de garantias nas novas operações e intensificação da judicialização contra devedores. A instituição também informou que 80% da safra 2026/2027 já conta com alienação fiduciária como garantia.