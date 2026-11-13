Produtores rurais recusam renegociar dívidas com Banco do Brasil

Parte dos médios e grandes produtores rurais inadimplentes se recusou a pagar dívidas, renegociar operações e apresentar novas garantias ao Banco do Brasil, mesmo com programas de repactuação facilitados. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela presidenta da instituição, Tarciana Medeiros, durante apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2026. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a executiva, o comportamento de parte dos devedores surpreendeu a administração e tem agravado a inadimplência na carteira de agronegócios. “Não contávamos com a persistência e intencionalidade do risco moral”, afirmou Tarciana. O vice-presidente de Agronegócios do BB, Gilson Bittencourt, apontou que parte dos produtores pode estar adiando a renegociação na expectativa de conseguir condições mais favoráveis no futuro.

Os casos de inadimplência estão concentrados principalmente entre produtores de médio e grande porte do Centro-Oeste, que atuam nas culturas de soja, milho e na pecuária. Mesmo diante de colheitas recordes em 2025 e 2026, parte dos produtores optou por não honrar os compromissos financeiros nem buscar alternativas para regularizar as operações.

Inadimplência afeta resultado do banco

A piora na carteira de agronegócios teve impacto direto no balanço do Banco do Brasil. No terceiro trimestre de 2026, a instituição registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O custo do crédito alcançou R$ 21,2 bilhões no trimestre e somou R$ 58,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano, crescimento de 33,2% na comparação anual.

O índice de inadimplência acima de 90 dias chegou a 6,92% em setembro de 2026, ante 4,84% no mesmo mês de 2025. O percentual de operações com atrasos superiores a 30 dias em setembro foi de 10,10%. O índice de pontualização em outubro, que mede o pagamento das parcelas na data prevista, ficou em 66%.

Com o resultado abaixo das expectativas, o BB revisou sua projeção de lucro líquido ajustado para 2026. A estimativa, que anteriormente estava entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões, passou para uma faixa de R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões.

Renegociação teve baixa adesão

Por meio da Medida Provisória 1.376/2026, foram renegociados R$ 13,4 bilhões em dívidas do agronegócio. Apesar do volume financeiro, a adesão ficou abaixo das expectativas da instituição. Segundo o BB, apenas 15% dos clientes inadimplentes aderiram às condições de renegociação.

Tarciana destacou que cerca de 90% dos clientes do agronegócio continuam pagando suas operações em dia. A executiva ressaltou que a deterioração da carteira não representa o comportamento de todo o setor e que o banco pretende manter o relacionamento com os produtores que honram seus compromissos. “Para quem não negocia e não paga, o instrumento é a cobrança”, afirmou.

Entre as medidas adotadas pelo banco para reduzir a exposição ao risco estão o reforço dos mecanismos de cobrança e recuperação de crédito, ampliação das exigências de garantias nas novas operações, intensificação da judicialização contra devedores e uso de inteligência artificial para aprimorar a avaliação da capacidade de pagamento dos produtores. Tarciana também informou que 80% da safra 2026/2027 já conta com alienação fiduciária como garantia.

Em nota, o Banco do Brasil afirmou que não atribuiu ao conjunto do agronegócio a responsabilidade pela queda dos resultados. A instituição ressaltou que os atrasos se concentram em um grupo de médios e grandes produtores, principalmente de soja, milho e pecuária, na região Centro-Oeste. O banco reiterou sua confiança no agronegócio e o compromisso de continuar financiando o setor.