Produtores rurais contestam Banco do Brasil sobre inadimplência

Entidades que representam produtores rurais contestaram a justificativa do Banco do Brasil para a queda de 66,5% no lucro do terceiro trimestre de 2026. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, atribuiu o resultado ao aumento da inadimplência, especialmente de médios e grandes produtores do agronegócio. As informações são da Agência Brasil.

Durante teleconferência sobre os resultados financeiros, a executiva afirmou que parte dos produtores inadimplentes se recusou a pagar dívidas, renegociar operações e apresentar novas garantias, mesmo com programas de repactuação facilitados. O banco depois divulgou nota dizendo que 90% dos clientes do setor estão em dia e que os atrasos se concentram em um grupo específico.

Entidades apontam crise econômica como causa

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) divulgou nota repudiando as declarações. Para a entidade, as afirmações transformam uma crise econômica em acusação de má-fé contra quem produz. A associação citou levantamento da Procuradoria-Geral do Banco Central mostrando inadimplência média de apenas 1,89% entre 2015 e 2019.

Segundo a Aprosoja, adversidades climáticas, quebras de safra, crises geopolíticas, aumento dos custos de produção, queda dos preços agrícolas e juros altos comprometeram a capacidade de pagamento do setor. Nos primeiros quatro meses da safra 2026/2027, o crédito rural tradicional caiu de R$ 144,9 bilhões para R$ 107,6 bilhões, retração de 25,7%.

Federações questionam dados do banco

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, chamou de inverdade a atribuição da queda de resultados à inadimplência rural. Ele cobrou prazos realistas, taxas justas e condições viáveis para renegociação.

Domingos Velho Lopes, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), questionou por que outros credores não relatam situação parecida. Ele citou que a inadimplência do Sicredi está em 1,9%, a do Sicoob em 2,1% e a do Banrisul em 2,5%, enquanto a do Banco do Brasil está em 7%. O BB responde por 47,7% do crédito do agronegócio.

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) classificou as falas dos diretores do BB como inadequadas. A entidade destacou que as declarações ocorreram no mesmo dia em que o Senado aprovou projeto ampliando condições para renegociação de dívidas rurais, com juros entre 5% e 12% ao ano. O texto aguarda sanção presidencial.