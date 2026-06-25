Economia

Produtor rural precisa usar foto com GPS para pedir seguro no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná Tai
- Atualizado: 25/06/26 20h07
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Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

Produtores rurais que sofrerem perdas na lavoura precisarão usar fotos georreferenciadas nas vistorias para pedir o seguro rural. A mudança foi aprovada nesta quinta-feira (25) pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e vale para o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). As fotos georreferenciadas têm localização por GPS incorporada ao arquivo, o que comprova que as imagens foram capturadas na área afetada. As informações são do Banco Central (BC).

O uso de fotos com GPS para comprovar perdas nas lavouras tem sido estimulado desde as enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024. Outra mudança será o desconto da produção obtida no valor das indenizações, em caso de perdas graves. Segundo o BC, o reforço nos controles pretende aprimorar a saúde financeira do Proagro, principal programa público de seguro rural do país.

CMN reduz alíquotas do seguro rural

O monitoramento contínuo do Proagro tem contribuído para diminuir o perfil de risco do seguro rural. Essa melhora permitiu que o CMN ajustasse as alíquotas de equilíbrio e dos adicionais do programa, resultando no barateamento do custo médio do Proagro à maioria dos produtores. A alíquota de equilíbrio representa um percentual pago pelo produtor que mede o risco de frustração de safra de uma cultura em uma região específica. O adicional representa uma taxa que o produtor desembolsa para ter acesso ao seguro rural.

Novas regras valem a partir de julho

As novas regras serão aplicadas aos empreendimentos enquadrados no Proagro a partir de 1º de julho de 2026. Os valores das indenizações foram ajustados para refletir melhor o risco de quebra para cada produto e região. Criado em 1973, o Proagro é custeado pela União, pela contribuição do produtor rural e pelas receitas obtidas com a aplicação do adicional recolhido.

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