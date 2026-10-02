Produção industrial brasileira cai 0,6% em agosto

A produção da indústria brasileira recuou 0,6% em agosto na comparação com julho. O resultado interrompe a recuperação do setor, que havia registrado alta de 0,1% no mês anterior.
As informações são da Agência Brasil.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Industrial Mensal. Na comparação com agosto do ano passado, a queda foi de 1,2%.
Dezesseis dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram queda de julho para agosto. Os setores de produtos do fumo (-23,4%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-5,5%) e indústrias extrativas (-0,7%) lideraram as perdas.
Entre as nove atividades que cresceram, destacam-se produtos alimentícios (1%), produtos diversos (8,4%), produtos químicos (0,9%) e metalurgia (0,8%).
As quatro grandes categorias econômicas da indústria registraram recuo no período. Os bens de consumo semi e não duráveis caíram 1,7%, enquanto os bens de consumo duráveis recuaram 1%.
Os bens de capital, que são as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, caíram 0,6%. Já os bens intermediários, ou seja, os insumos industrializados usados na produção, recuaram 0,2%.
Apesar da queda mensal, a indústria acumula alta de 0,8% no ano e de 0,6% nos últimos 12 meses. Na média móvel trimestral, a perda é de 0,7%.