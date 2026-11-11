Produção de veículos no Brasil cresce 2,7% em outubro de 2026

As fábricas brasileiras produziram 254,5 mil veículos em outubro deste ano, um crescimento de 2,7% em relação ao mesmo mês de 2025. O total inclui automóveis, ônibus e caminhões. No acumulado de janeiro a outubro, a produção chegou a 2,420 milhões de unidades, cerca de 180 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. As informações são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

As vendas no mercado interno atingiram 265,5 mil veículos em outubro, alta de 1,8% na comparação com outubro de 2025. No acumulado do ano, foram comercializadas 2,522 milhões de unidades, avanço de 16,1%. O resultado foi impulsionado principalmente por automóveis e comerciais leves, que subiram 17,3% e chegaram a 2,412 milhões de unidades. Já caminhões e ônibus recuaram 4,4%, com 109,4 mil unidades vendidas.

Desde o início do Programa Carro Sustentável, em julho de 2025, foram emplacadas 671 mil unidades de modelos contemplados. Nos dez primeiros meses de 2026, o total chegou a 412,8 mil, alta de 22,3% sobre o mesmo período de 2025. Os veículos eletrificados também avançaram: foram 495,7 mil unidades comercializadas no acumulado do ano, crescimento de 125,7%. Esses modelos já representam 20,5% das vendas de veículos leves novos.

As exportações somaram 29,1 mil unidades em outubro, queda de 28,3% em relação a outubro de 2025. No acumulado do ano, a redução chega a 23,5%, com 363,1 mil remessas. A Anfavea atribui o resultado à perda de participação dos fabricantes brasileiros em mercados vizinhos, especialmente para produtos da Ásia e do México. A Argentina, principal destino das exportações, também enfrenta retração no mercado interno.

As importações chegaram a 56,7 mil veículos em outubro, crescimento de 22,3% em relação ao mesmo mês de 2025. Entre janeiro e outubro, foram 520,7 mil unidades importadas, alta de 29,5%. Os modelos chineses dobraram os argentinos nos emplacamentos brasileiros: 288 mil contra 143 mil. A mudança inverte a liderança da Argentina, que era a principal origem dos veículos importados até meados de 2025. O déficit comercial chegou a 157,6 mil unidades nos dez primeiros meses de 2026.

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, destacou que o Brasil é o país produtor que menos impõe limites a veículos importados, mesmo com Imposto de Importação de 35%. Segundo ele, isso impede que a indústria nacional se beneficie dos bons resultados do mercado doméstico. O segmento de veículos pesados continua com dificuldades: as vendas de caminhões caíram 4,1% no acumulado até outubro, e a produção recuou 4,7%. Calvet afirmou que o programa Move Brasil ajudou a evitar uma retração ainda maior.