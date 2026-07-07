Produção de veículos cresce 8,8% e registra melhor semestre desde 2019

A produção de veículos no Brasil cresceu 8,8% no primeiro semestre de 2026 em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando 1,37 milhão de unidades fabricadas. O resultado representa o melhor desempenho para o período desde 2019. As informações são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), divulgadas nesta terça-feira (7).

O principal destaque foi o segmento de automóveis, com vendas 23,7% maiores, somando 208 mil unidades a mais do que no primeiro semestre de 2025. Já os emplacamentos totais cresceram 18,5%, com 1,42 milhão de veículos comercializados. Apenas em junho, foram 272,5 mil unidades vendidas, alta de 28% em relação a junho do ano passado.

Caminhões e ônibus seguem em queda

Os veículos pesados continuam em recuperação lenta. As vendas de caminhões recuaram 10,5% no semestre, enquanto os ônibus registraram queda de 11,6%. Embora junho tenha apresentado resultados melhores que 2025, o desempenho ainda não foi suficiente para reverter a expectativa de retração anual nesses segmentos.

Anfavea revisa projeções para cima

Com o desempenho acima do esperado, a Anfavea revisou suas projeções para 2026. A entidade agora espera que o Brasil ultrapasse 3 milhões de autoveículos emplacados no ano, patamar não alcançado desde 2014. Se confirmado, o crescimento será de 12,1% em relação a 2025, bem acima dos 2,7% previstos no início do ano. A previsão de produção passou de 3,7% para 5,8%, com expectativa de 2,8 milhões de autoveículos fabricados.

As exportações continuam em queda, com recuo de 21,2% no semestre, somando 216,6 mil unidades. Apenas em junho, a retração foi de 26,7%, com 36,7 mil unidades exportadas. Já as importações subiram 22,8%, totalizando 280,6 mil unidades no semestre. Em junho foram importadas 57 mil unidades, crescimento de 49,3% em relação ao mesmo mês de 2025.