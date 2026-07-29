Produção de petróleo e gás da Petrobras bate recorde no 2º trimestre

A Petrobras registrou produção recorde de 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia no segundo trimestre de 2026. O volume representa alta de 14,1% em relação ao mesmo período de 2025 e crescimento de 3,4% ante o primeiro trimestre deste ano.

As informações são da Agência Brasil.

O resultado foi impulsionado pela melhoria na eficiência de navios-plataforma como o Maria Quitéria, no campo de Jubarte, o Alexandre de Gusmão e o P-78, no campo de Búzios. A entrada em operação do FPSO P-79, também em Búzios, contribuiu para o desempenho.

Dez novos poços produtores começaram a operar no trimestre. Quatro ficam na Bacia de Campos e seis na Bacia de Santos.

Com a produção maior, as exportações subiram para cerca de 1 milhão de barris por dia. Já as importações de óleo caíram para 89 mil barris diários, o menor volume desde a pandemia.

O fator de utilização das refinarias atingiu 101,2% no período. A estatal afirma que a maior capacidade de refino tem ampliado a oferta de derivados no mercado nacional em meio à guerra no Oriente Médio e à oscilação dos preços globais do petróleo.

As vendas no mercado interno ficaram estáveis em comparação ao primeiro trimestre. O aumento na comercialização de diesel e GLP compensou a queda no consumo de outros produtos.