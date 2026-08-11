Produção de motos bate recorde em julho e cresce 36% no Brasil

A indústria brasileira de motocicletas registrou em julho o maior volume de produção para o mês em toda a sua história. Foram fabricadas 190.794 motos no Polo Industrial de Manaus, crescimento de 36% em relação a julho de 2025 e de 45,8% na comparação com junho deste ano. As informações são da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) nesta terça-feira (11).

No acumulado de janeiro a julho, o setor também alcançou o melhor resultado desde 2008. A produção chegou a 1.254.191 motocicletas, aumento de 9,9% sobre o mesmo período do ano passado.

Marcos Bento, presidente da Abraciclo, afirmou em nota que o desempenho reforça a trajetória positiva do setor ao longo de 2026 e confirma a capacidade das fabricantes instaladas em Manaus de responder à demanda do mercado.

O varejo de motocicletas também registrou o melhor desempenho para um mês de julho na história. Foram licenciadas 199.236 motocicletas em julho, volume 3,1% superior ao do mesmo mês de 2025 e 2,6% maior que o de junho.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, os licenciamentos somaram 1.373.580 motocicletas, alta de 12,3% em relação ao mesmo período de 2025.

As exportações cresceram 22,8% em relação a julho do ano passado, com 3.289 unidades exportadas.

O setor de bicicletas também teve bom desempenho em julho. As empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 37.413 unidades no mês, volume 16,6% superior ao de julho de 2025 e 22,8% maior na comparação com junho.

No acumulado de janeiro a julho foram produzidas 200.571 bicicletas, volume 5,7% menor em relação ao mesmo período de 2025. A Abraciclo informou que o volume está dentro do planejamento da indústria para atender à demanda do mercado.