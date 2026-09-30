Produção de leite bate recorde no Brasil com 36,7 bilhões de litros

A produção de leite no Brasil atingiu o recorde de 36,7 bilhões de litros em 2025, uma alta de 2,7% em relação ao ano anterior. O resultado chama atenção porque foi alcançado mesmo com a queda de 2,7% no número de vacas ordenhadas no período, totalizando 14,7 milhões de animais.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de vacas ordenhadas é o menor desde 1979, quando havia 14,9 milhões de cabeças. O recorde foi em 2011, com 23,2 milhões.

A relação entre produção e número de vacas ordenhadas mostra aumento de produtividade das fazendas de gado leiteiro pelo terceiro ano seguido. De 2024 para 2025, a produtividade cresceu 5,6%, alcançando o recorde de 2.498,7 litros por vaca.

O IBGE explica que a expansão pode ser atribuída a condições climáticas favoráveis, investimento em melhoramento genético do rebanho e processo de otimização da base produtiva, que inclui a saída de produtores menos especializados ou com poucos recursos.

O valor da produção de leite no país em 2025 foi de R$ 89,5 bilhões, alta de 2,3% em um ano. O preço médio do litro ficou em R$ 2,44, sem variação em relação a 2024. O IBGE constatou que 75,2% do leite produzido foi direcionado à indústria.

A região Sul lidera o ranking nacional de produtividade, onde uma vaca produziu, em média, 4,3 mil litros de leite em 2025. Na sequência, estão o Sudeste com 2,9 mil litros, Centro-Oeste com 2 mil litros, Nordeste com 1,7 mil litros e Norte com 957 litros.

O Sul também é a maior região produtora de leite do país, respondendo por 34% do total nacional. Bem próximo aparece o Sudeste, com 33,5%. Na sequência, estão Nordeste com 18%, Centro-Oeste com 9,8% e Norte com 4,6%.

Minas Gerais lidera entre os estados, com produção de 10,1 bilhões de litros. Em seguida vêm Paraná com 4,8 bilhões, Rio Grande do Sul com 4,2 bilhões, Santa Catarina com 3,4 bilhões e Goiás com 2,9 bilhões.

Entre as cidades, a liderança é de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, que produziu 532,8 milhões de litros de leite em 2025. Em segundo lugar aparece Carambeí, também no Paraná, com 306,8 milhões de litros.