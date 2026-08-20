Produção de cana-de-açúcar cresce 4,7% e deve atingir 705 milhões de toneladas

A safra de cana-de-açúcar 2026/2027 deve atingir 705,2 milhões de toneladas, um crescimento de 4,7% em relação à temporada anterior. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

As informações são da Agência Brasil.

Devem ser colhidos 9,1 milhões de hectares nesta temporada, com produtividade média de 77,9 quilos por hectare. A área colhida cresce 1,1% e a produtividade aumenta 3,6% em relação à safra 2025/26.

Segundo a Conab, a projeção se deve às condições climáticas favoráveis e ao aumento da área colhida. Fabiano Vasconcellos, gerente de Acompanhamento de Safras da Conab, destaca que os índices pluviométricos desta safra estiveram mais próximos do normal, diferente da temporada anterior.

A Região Sudeste concentra a maior produção, com 451,4 milhões de toneladas. O Centro-Oeste deve colher 157 milhões de toneladas e o Nordeste 55,5 milhões de toneladas. A Região Sul prevê safra de 37,3 milhões de toneladas e o Norte 4,1 milhões de toneladas.

A produção de açúcar deve cair 2,9% e atingir 42,89 milhões de toneladas. Mesmo com a redução, o Brasil mantém posição de relevância na produção mundial do produto.

A produção de etanol deve bater recorde com 41,88 bilhões de litros. O etanol de cana-de-açúcar terá 29,98 bilhões de litros produzidos, aumento de 9,7%. O etanol de milho deve continuar crescendo e atingir 4,86 bilhões de litros, crescimento de 22,4%.

A produção total deve resultar em 15,24 bilhões de litros de etanol anidro e 26,64 bilhões de litros de etanol hidratado.