A diretoria da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) decidiu encerrar a intervenção no Postalis – Instituto de Previdência Complementar. A Portaria com o fim da intervenção está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23, e a decisão foi tomada pela diretoria em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira.

Com o fim da intervenção, a Previc está também dispensando Walter de Carvalho Parente da função de interventor do Postalis.

A intervenção no Postalis durou cerca de dois anos e dois meses.

Ela foi decretada no dia 4 de outubro de 2017, depois de seis anos consecutivos de rombos no instituto.