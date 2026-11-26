A prévia da inflação oficial do país registrou alta de 0,22% em novembro, desacelerando em relação aos 0,32% de outubro. O resultado representa uma queda de 0,10 ponto percentual e reflete principalmente o comportamento dos preços de alimentos e transportes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são do IBGE.

Em 12 meses, o indicador acumula alta de 4,64%, acima dos 4,62% registrados nos 12 meses anteriores. No ano, a prévia da inflação soma 4,38%. Em novembro de 2025, o IPCA-15 havia ficado em 0,20%.

O grupo alimentação e bebidas teve a maior influência no resultado de novembro, com alta de 1,51% e impacto de 0,33 ponto percentual no índice geral. A alimentação no domicílio acelerou para 2,02%, ante 1,01% em outubro. Tomate (38,92%), cebola (17,43%), carnes (3,65%) e arroz (3,38%) puxaram os preços para cima. Batata inglesa (-2,33%) e leite longa vida (-1,84%) recuaram.

Já o grupo transportes registrou queda de 0,71%, exercendo influência negativa de 0,14 ponto percentual sobre o índice. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, cinco apresentaram alta no mês.