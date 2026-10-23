Prévia da inflação cai pela metade em outubro e marca 0,32%

A prévia da inflação oficial de outubro ficou em 0,32%, menos da metade do mês anterior, que havia registrado 0,7%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi divulgado nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são da Agência Brasil.

Nos últimos 12 meses, o índice acumula 4,62%, acima da meta do governo, que tolera até 4,5% ao ano. Em setembro, o acumulado de 12 meses era 4,47%. Em outubro de 2025, o índice marcou 0,18%.

O grupo de alimentação e bebidas teve a maior alta, com 0,88%. A alimentação no domicílio subiu 1,01%, contra 0,38% em setembro. O tomate liderou os aumentos, com alta de 24,54%, seguido por cebola (13,63%), batata-inglesa (10,96%) e arroz (5,80%). O tomate foi o item individual que mais pressionou o IPCA-15.

Entre as quedas, cenoura recuou 10,67%, frutas caíram 1,37% e café moído teve baixa de 1,16%.

No grupo transporte, os combustíveis subiram 1,2%. O óleo diesel avançou 3,70%, o etanol 2,73% e a gasolina 0,92%. O gás veicular recuou 0,18%. As passagens aéreas ficaram 9,24% mais baratas, sendo o item que mais puxou a prévia da inflação para baixo.

A habitação foi o único grupo a apresentar retração, com queda de 0,10%. A energia elétrica residencial variou -0,89%. A bandeira tarifária passou de amarela, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, para verde, sem cobrança adicional.

Em setembro, a conta de luz havia subido 7,42% devido à devolução do bônus de Itaipu, desconto que os consumidores tiveram em agosto.

Para Roberto Luis Troster, economista e coordenador do Centro de Estudos do Financiamento das Empresas Brasileiras (Cefeb) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), não houve alívio disseminado dos preços. A maior pressão veio dos alimentos.

O IPCA-15 tem a mesma metodologia do IPCA, a inflação oficial que serve de base para a meta do governo de 3% ao ano, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A diferença está no período de coleta de preços. Na prévia, a pesquisa é feita antes de acabar o mês. O período de coleta foi de 16 de setembro a 14 de outubro.

O IPCA-15 coleta preços de 367 produtos e serviços em 11 localidades do país. O IPCA cheio de outubro será divulgado em 12 de novembro.