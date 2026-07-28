Prévia da inflação cai para 0,06% em julho com alimentos mais baratos

A prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ficou em 0,06% em julho de 2026. A taxa é menor que a registrada em junho, de 0,41%, e também inferior à de julho do ano passado, quando ficou em 0,33%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados nesta terça-feira (28).

As informações são da Agência Brasil.

Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 3,51% no ano e de 4,52% nos últimos 12 meses.

A queda da inflação em julho foi puxada principalmente pelos alimentos consumidos em casa, que ficaram 1,14% mais baratos. O tomate teve redução de 19,95% no preço, a batata-inglesa caiu 10,03% e o café moído recuou 3,13%. No total, o grupo alimentação registrou deflação de 0,66%.

Já comer fora de casa ficou 0,55% mais caro no período.

O grupo habitação puxou a inflação para cima, com alta de 0,97%. A energia elétrica residencial subiu 3,03% e a tarifa de água e esgoto avançou 0,26%.

Entre os demais grupos, quatro tiveram alta: artigos de residência (0,19%), transportes (0,11%), saúde e cuidados pessoais (0,28%) e despesas pessoais (0,08%). Três registraram queda: vestuário (-0,33%), educação (-0,04%) e comunicação (-0,02%).

O IBGE coletou os preços entre 17 de junho e 15 de julho para calcular o índice.