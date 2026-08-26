Prévia da inflação cai 0,40% em agosto com desconto na luz

A prévia da inflação de agosto ficou em -0,40%, a menor taxa desde agosto de 2022, quando marcou -0,73%. O resultado foi puxado pelo desconto do Bônus de Itaipu na conta de luz e pela queda nos preços dos alimentos. As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o indicador tinha marcado 0,06%. Com o resultado de agosto, o IPCA-15 acumula 4,24% em 12 meses.

O preço da energia elétrica residencial foi o item que mais puxou a prévia da inflação para baixo, recuando 6,25%. A explicação está no Bônus de Itaipu, desconto que consumidores receberam na conta de luz.

Dos nove grupos de produtos e serviços apurados pelo IBGE, cinco apresentaram deflação no mês. Habitação caiu 1,41%, transportes recuou 1%, alimentação e bebidas teve queda de 0,57%, vestuário ficou 0,20% mais barato e comunicação registrou -0,02%.

O grupo alimentação e bebidas foi influenciado pela alimentação no domicílio, que ficou 0,97% mais barata. O tomate teve a maior queda, com -27,38%, seguido pela batata-inglesa (-25,14%), cenoura (-17,05%) e café moído (-2,31%).

A deflação no grupo transportes foi puxada principalmente pelo preço da passagem aérea, que recuou 13,30% no mês. Os combustíveis também contribuíram, com quedas no etanol (-3,63%), na gasolina (-1,23%) e no óleo diesel (-0,71%).

O IPCA-15 tem basicamente a mesma metodologia do IPCA, a inflação oficial, que serve de base para a política de meta de inflação do governo. A diferença está no período de coleta de preços. Na prévia, a pesquisa é feita e divulgada antes mesmo de acabar o mês de referência. O período de coleta foi de 16 de julho a 14 de agosto.

O IPCA cheio de agosto será divulgado em 11 de setembro. O boletim Focus da última segunda-feira (24), sondagem do Banco Central (BC) com instituições do mercado financeiro, aponta que o mercado espera que a inflação de agosto fique em -0,18%.