Presidente sul-coreano visita cargueiro KC-390 da Embraer no Brasil

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, visitou neste domingo (26) o primeiro avião KC-390 da Embraer destinado à força aérea sul-coreana. A inspeção ocorreu na Base Aérea de Brasília, durante agenda oficial do líder estrangeiro no país. O KC-390 é o primeiro cargueiro militar da fabricante brasileira e o maior avião militar produzido no Brasil. As informações são da Gazeta do Povo.

O cargueiro KC-390 é uma aeronave de defesa capaz de realizar transporte tático e logístico, além de reabastecer outros aviões no ar, como caças, durante missões. O reabastecimento pode ser feito de dia ou à noite, pois o avião conta com janelas de observação e câmeras de visão noturna.

O avião tem 35 metros de comprimento e pode transportar até 80 soldados ou 66 paraquedistas, três blindados ou um helicóptero Black Hawk H-60. A aeronave pode ser reconfigurada em até três horas, dependendo da missão. Na Força Aérea Brasileira, o KC-390 substitui o modelo Lockheed Martin C-130 Hércules.

A carga útil máxima do KC-390 é de 26 toneladas e ele pode atingir 870 km/h, sendo 40% mais veloz do que qualquer cargueiro de transporte militar atual do mesmo segmento, segundo a Embraer. O avião possui pilotagem facilitada por um sistema aviônico integrado e comando de voo fly-by-wire, que é um sistema eletrônico que substitui os controles mecânicos tradicionais. Pode ser equipado com sistema de autodefesa e proteção balística, o que aumenta a capacidade de operações em ambientes hostis.

Portugal foi o segundo país, depois do Brasil, a receber o KC-390. A Força Aérea Portuguesa comprou cinco aeronaves e um simulador de voo.