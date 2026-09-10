Presidente do Paraguai convida empresários brasileiros a investir no país

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, divulgou um vídeo convidando empresários brasileiros a investir no país vizinho. O convite é para participar do Summit Paraguai-Brasil, evento marcado para 12 e 13 de novembro em Assunção, capital paraguaia, com o objetivo de fomentar investimentos e cooperação entre os dois países. As informações são da Gazeta do Povo.

No vídeo, Peña destacou que o Paraguai oferece localização estratégica, impostos competitivos e população jovem. Segundo ele, essas características podem melhorar a competitividade das indústrias brasileiras. O presidente afirmou que Brasil e Paraguai são sócios históricos e que, trabalhando juntos, podem aproveitar melhor o acordo Mercosul-União Europeia.

No ano passado, o comércio exterior entre Brasil e Paraguai somou US$ 7,4 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O valor representa um crescimento de 2,5% sobre 2024.

Países protagonizaram disputa diplomática recente

O convite de Peña acontece pouco depois de uma tensão diplomática entre os dois países. Em julho, o governo paraguaio convocou o embaixador brasileiro em Assunção, José Antonio Marcondes de Carvalho, em resposta a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870.

Lula afirmou que os paraguaios invadiram o território brasileiro e deram início ao conflito, o que desagradou o governo Peña e parlamentares locais. O Paraguai cobra que o Brasil devolva o canhão El Cristiano e outros troféus de guerra. Lula sinalizou a devolução após a controvérsia, mas a medida ainda não foi implementada.