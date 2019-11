O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição financeira multilateral estabelecida pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics), espera investimentos de US$ 8 a US$ 10 bilhões nos próximos anos.

“Compromisso em emprestar recursos em moeda local é o que diferencia nosso banco”, disse o presidente do NBD, K. V. Kamath durante o diálogo dos líderes com o Conselho Empresarial do Brcis e do Novo Banco de Desenvolvimento, na Cúpula do bloco em Brasília.

“Queremos acelerar o processamento desses empréstimos e queremos adotar prática dos países locais para decidir sobre elegibilidade dos contratantes”, disse.

Kamath disse ainda que a presença de escritórios regionais facilita a atuação do banco. Uma unidade deverá ser inaugurada em São Paulo neste ano e outra na China, no ano que vem.

“Estamos plenamente operacionais e temos orgulho de estar lado a lado com outros bancos internacionais” , disse. “Queremos mobilizar instrumentos do mercado para chegar até US$ 75 bi em crédito”, completando que, na Índia, o banco ampliou a conectividade em áreas rurais e melhorou a rede de transporte.