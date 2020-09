O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Leonardo Rolim, pediu nesta segunda-feira (14) paciência aos segurados que foram até as agências e não conseguiram atendimento. “As pessoas precisam ter um pouco de paciência”, disse, em entrevista à Globo News.

publicidade

O anúncio da retomada dos atendimentos do instituto em todo o país a partir desta segunda levou centenas de segurados às agências da Previdência. No entanto, em Curitiba e no interior do Paraná os usuários encontraram agências fechadas. Muitos usuários perderam tempo em filas, reclamando bastante da situação. Em Cascavel, Guarapuava, Ponta Grosa, Foz do Iguaçu e Londrina algumas agências também não abriram nesta segunda.

O INSS alega que avisou os beneficiários com agendamento por meio de SMS, e-mail e pelo portal Meu INSS sobre a não reabertura, mas o aviso não surtiu o efeito esperado, muitos não viram o recado e outros podem estar com o cadastro desatualizado. Com isso, houve filas nas agências e muitos voltaram para casa sem atendimento.

LEIA MAIS – Professores estaduais do Paraná aprovam greve pelo não retorno às aulas em 2020

Os peritos médicos já haviam anunciado que não voltariam ao trabalho e, mesmo assim, houve a confirmação, pelo próprio INSS, de que perícias seriam feitas. Rolim pediu desculpas. “Aproveito para pedir desculpas àquelas pessoas que foram até as agências e que não conseguiram ter atendimento a tempo”, disse.

publicidade

O presidente do INSS também informou que há um portal onde o segurado pode acompanhar a abertura das agências e a possibilidade de atendimento. Basta acessar covid.inss.gov.br.

Rolim afirma que o INSS já recorreu da decisão. “Nós já recorremos, deixando claro que INSS é uma atividade essencial, que nós temos obrigação de atender as pessoas.” Rolim diz que o protocolo sanitário adotado é seguro. “Já estamos mostrando ao Poder Judiciário que nosso protocolo é rígido, portanto a segurando dos segurados e dos servidores do INSS está garantida.”

Segurança sanitária

Trabalho segue de forma remota Os servidores administrativos do INSS haviam anunciado greve contra a reabertura das agências, alegando que há alto risco de contaminação por Covid-19 tanto de funcionários públicos quanto de servidores. Já os peritos médicos disseram que não fariam greve, mas comunicaram ao INSS que não voltariam ao trabalho nesta segunda.

VIU ESSA? – PR teria menos da metade de mortes se isolamento fosse cumprido, diz secretário de Saúde

O motivo alegado pelos peritos é que não há segurança sanitária nas agências vistoriadas por eles. O segurado pode continuar realizando os atendimentos por meio da Central 135 e do aplicativo e portal Meu INSS. Além disso, mesmo em locais onde houve a reabertura, muitos serviços não foram retomados, pois o instituto optou por fazer só o que considera essencial, em uma reabertura gradual.