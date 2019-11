O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu nesta quinta-feira, 14, a realização de debates pelos países do Brics sobre terrorismo, tráfico de drogas e crime organizado, assuntos que, segundo ele, contribuem para desacelerar a economia.

Durante sessão plenária da 11ª Cúpula do Brics, Modi afirmou que está mais distante o risco de uma guerra mundial, no entanto o terrorismo segue como ameaça em países emergentes. O primeiro-ministro indiano disse que a economia perdeu US$ 1 trilhão e desacelerou por causa desses crimes. “Esses três (terrorismo, tráfico de drogas e crime organizado) criam clima de terror e comprometem nosso comércio e desenvolvimento”, afirmou.

O líder indiano disse que países do Brics se tornaram motores propulsores do desenvolvimento econômico global. Ele afirmou que os ministros do grupo podem discutir como reduzir custos de exportação e transação bancária.

Modi defendeu ainda promoção da economia digital e tecnologia de comunicação para o próximo ano. “Podemos dar prioridade a equipamentos de saúde, geração de energia e ajudar deficientes e idosos”, disse.

“Os cinco países têm conhecimento tradicional nessa área (saúde e bem-estar), podemos disseminar mais amplamente esse conhecimento milenar”, afirmou o indiano que deseja propor um memorando sobre o tema.

Modi falou que saneamento e saúde são desafios em países do Brics e que proporá reunião de ministros sobre o tema. Ele ainda disse apoiar conselho do Brics de mulheres empresárias. Para ele, o multilateralismo e o comércio exterior baseados em regras estão enfrentando sérios desafios.

O primeiro-ministro agradeceu a iniciativa do governo de Jair Bolsonaro de isentar o visto de indianos. Ele também se referiu ao brasileiro como poderoso líder e afirmou que a organização do Brics foi maravilhosa.