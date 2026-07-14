Prejuízo do FGC com liquidação do Banco Master supera R$ 45 bilhões

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) já contabiliza prejuízo superior a R$ 45 bilhões com a liquidação de instituições financeiras ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro. O balanço atualizado foi divulgado nesta terça-feira (14) e inclui os valores pagos aos credores do Master, Master de Investimento, Letsbank, Will Bank e Banco Pleno. As informações são da Gazeta do Povo.

O FGC é uma entidade privada que protege depositantes e investidores quando bancos são liquidados ou sofrem intervenção. A garantia cobre aplicações financeiras de até R$ 250 mil por CPF. O conglomerado Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado, após o estouro do escândalo envolvendo Vorcaro.

Somente com o Banco Master, Master de Investimento e Letsbank, o FGC já pagou R$ 40,03 bilhões em garantias. Esse valor representa 98,54% do total estimado para ressarcimento. Cerca de 718,1 mil credores já receberam os recursos, o que equivale a 93,72% dos beneficiários previstos.

O pagamento das garantias continua sendo feito pelo aplicativo oficial do FGC. A entidade orienta os beneficiários a manterem as notificações ativas para serem avisados caso seja necessária alguma providência para a continuidade do processo.

No caso do Will Bank, o fundo já pagou R$ 5,75 bilhões, equivalente a 94,69% do valor previsto de R$ 6,7 bilhões. Aproximadamente 276,8 mil credores já receberam os recursos, o que corresponde a 88,73% do público estimado. Investidores que adquiriram produtos garantidos por meio de plataformas de investimentos e aqueles com valores superiores a R$ 1 mil continuam sendo atendidos pelo aplicativo conforme cronograma operacional.

Já o Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central em fevereiro deste ano, teve pagamentos que alcançaram R$ 4,50 bilhões, o que representa 93,93% do total estimado de R$ 4,79 bilhões. Cerca de 135,2 mil credores já receberam os valores, equivalente a 88,97% do total previsto. O restante dos pagamentos segue sendo liberado gradualmente pelo aplicativo do FGC.