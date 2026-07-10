Preços de alimentos caem pela primeira vez desde novembro

Os preços dos alimentos tiveram a primeira queda desde novembro de 2025 e ajudaram a inflação oficial a fechar junho em 0,16%. O resultado é o menor desde outubro de 2025 e mostra que a inflação perdeu força pelo quarto mês seguido. Em maio, o índice era de 0,58%. As informações são da Agência Brasil.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 4,64% em 12 meses, ainda acima da meta do governo de até 4,5%, mas abaixo do acumulado até maio, quando era 4,72%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alimentação no domicílio ficou em média 0,39% mais barata. Entre os produtos que mais caíram estão café moído (-3,72%), frutas (-1,58%), carnes (-0,64%), açaí (-14,41%), óleo de soja (-2,78%) e tomate (-2,02%).

Segundo o analista da pesquisa, Fernando Gonçalves, o recuo dos preços dos alimentos mostra uma tendência e representa devolução de altas recentes e maior oferta de alguns produtos, como o tomate.

A maior pressão de alta ficou com o grupo habitação. O custo da energia elétrica subiu 1,53%, sendo o elemento que mais contribuiu para a inflação no mês. A explicação está na manutenção da bandeira tarifária amarela, com acréscimo na conta de luz de R$ 1,885 a cada 100 quilowatt-hora consumidos, além de reajustes em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

As passagens aéreas subiram 7,12%, enquanto os combustíveis ficaram 0,48% mais baratos. O etanol caiu 3,09%, o óleo diesel recuou 1,19%, o gás veicular teve queda de 0,19% e a gasolina baixou 0,12%.

O IPCA é o índice utilizado pelo Banco Central para monitorar a política de meta de inflação. A meta atual é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, um intervalo de 1,5% a 4,5%. Para o fim de 2026, a projeção do mercado é de 5,3%.