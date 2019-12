O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ficou estável em novembro ante outubro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta mensal de 0,2% do PPI.

continua depois da publicidade

Já o núcleo do PPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, caiu 0,2% no mesmo período. Neste caso, a projeção do mercado também era de acréscimo de 0,2%.

Na comparação anual de novembro, o PPI cheio subiu 1,1% e seu núcleo avançou 1,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.