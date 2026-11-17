O quilo do tomate chegou a custar o dobro em algumas capitais brasileiras nos últimos meses. A alta é resultado de condições climáticas que prejudicaram a colheita nos principais estados produtores. As informações são da TV Brasil.

Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Dieese mostra que Florianópolis registrou o maior aumento: 181%. No Rio de Janeiro, o tomate subiu 174%. Em Fortaleza, a alta foi de 120%.

Produção cai nos maiores estados

A queda na colheita atingiu Goiás, São Paulo e Minas Gerais, responsáveis por 70% da produção nacional. Em Goiás, a previsão é de 1,3 milhão de toneladas neste ano, uma redução de 18,5%, segundo a Secretaria de Agricultura do estado.

São Paulo teve queda de 1,9% na produção do tomate de mesa e de 15,5% no tomate industrial, conforme a Secretaria de Agricultura. Minas Gerais deve produzir 3,7% menos.

O Brasil produziu cerca de 4,7 milhões de toneladas de tomate em 2025. Para 2026, a estimativa é de 4,3 milhões de toneladas, uma queda de 8% na média nacional.

Previsão é de preços altos por mais tempo

O período de maior produção acontece na primavera e no verão. Mesmo assim, os preços devem continuar elevados no curto e médio prazo.

O meteorologista Marco Antonio dos Santos, da Rural Clima, prevê muitas chuvas e temperaturas elevadas. Ele alerta que o cenário pode manter altos não só o tomate, mas outras hortaliças, prejudicando o consumidor e pressionando a inflação.